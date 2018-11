Klein geluk in Amsterdam: Stukje oerwoud

Over onze herinneringen

In de tram op weg naar mijn favoriete restaurant gebeurden merkwaardige dingen. Het was de 5 maar verdomd als het niet waar is, op het Leidseplein veranderde hij zomaar in de 10. Of nee, het bleef gewoon de 5, maar hij gedroeg zich als 10 en daar werd niks over omgeroepen of zo, nee, ze deden gewoon of het zo hoorde.



Nadat ik op eindpunt was uit­gestapt, liep ik gewoontegetrouw naar het geboortehuis van de ­gebroeders Reve om te kijken of alles bij het oude was. Dat was het, maar de schitterende cactussen in de etalage van het hoekhuis, ­waren die nieuw of waren ze er ­altijd al en had ik ze nooit gezien?



Zo mooi als de cactussen waarvan ik altijd droom en die mij nooit gelukt zijn. Moest ik nu blij zijn met de prachtige cactussen in hun etalage of bedroefd over mijn cactusmislukkingen? Ik wist het niet.



In het restaurant hadden Freddy en ik het over onze herinneringen die verdwijnen of juist uitdijen en steeds mooier worden. “Op het Sir Albert Hotel in de Albert Cuyp,” zei ik, “staat een citaat van Disraeli, ‘Like all great travellers I have seen more than I remember and remember more than I have seen’. Zo is het ongeveer, denk ik.”



Vroeger zat daar een diamantslijperij, herinnerde ik me. “Moppes,” zei Freddy., “Samen met mijn vader ben ik daar eens ­geweest. Ik kreeg er handenvol goudkleurig slijpsel. Ik dacht dat we rijk ­waren.”



Freddy had in De L’Europe gewerkt. Daar woonde de oude ­directeur van Moppes. Zijn kamer kwam hij niet meer uit. Op sommige dagen wilde hij dat Freddy hem de hele avond kwam bedienen. En zodra de deur dicht was, zei hij dan: “Zo, nu gaan we samen Ajax kijken.”