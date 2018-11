Klein geluk in Amsterdam: Met touwtjes aan elkaar

Een mooie taakverdeling

Op de Boekenmarkt op het Spui zag ik tot mijn verbijstering twee ingebonden jaargangen van het Franse tijdschrift Aviation liggen. De jaargangen 1910 en 1911, uit de grootse begintijd van de vliegerij, toen ze allemaal nog vlogen: Curtiz, Wright, Garros, Blériot, Santos Dumont.



En hier werd verslag gedaan van hun avonturen, in honderden artikelen met honderden adembenemende foto’s, en dat voor de prijs van een gemiddeld etentje met zijn tweeën.



Niet goedkoop dus, maar beter duur dan niet te koop.



Mijn hoofd was nog in de wolken toen ik werd aangesproken door een man met een baard en een wandelstok. “Je kent me niet meer,” zei hij, “maar ik ben Pim Koldewijn.”



“De dichter!” riep ik. Begin jaren zestig zaten we samen in de redactie van de Telescoop, de schoolkrant van het Spinoza Lyceum. Pim gebruikte zijn redacteurschap om zijn gedichten te publiceren die vervolgens door mij onder het pseudoniem de Drie Turven belachelijk werden gemaakt, een mooie taakverdeling.



“Schrijf je nog versjes?” wilde ik weten. “Ik ben er nog een tijdje mee doorgegaan,” zei Pim, “maar toen ben ik natuurkunde gaan studeren.”



We kregen het over de andere redacteuren van de schoolkrant. Over Arthur Hartkamp die schitterend rijmende verzen schreef: ‘Verliefdheid is als bloemengeur/Een graag opbloeiend lenteodeur’; over Lars Nigtevecht die om de een of andere reden in het Engels dichtte.



Dit zijn de eerste regels van A Question From a Soldier: ‘I’m not afraid to die this very moment/ If only someone told me why’. Dat heb ik uit een oude schoolkrant, maar van Dik Ruiter wist ik nog een regel uit mijn hoofd: ‘De slotheer is onrustig’.



Pim begon zijn Extase met: ‘Twee nauwe pijpen/ en een rode rok’, dat is beter dan ik toen vermoedde.