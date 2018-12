Klein geluk in Amsterdam: Man in een directoire

Met bier en bitterbal gewapend

In New York bijvoorbeeld, maar ook in Mumbai of ­Caïro is het de gewoonste zaak van de wereld om in een hotelbar een drankje te drinken. In Amsterdam doen wij dat niet zo, en vandaar dat wij nog nooit in het Arena Hotel waren geweest. We wisten zelfs niet waar de ingang zat.



Die liepen we zo voorbij, waarna we terug mochten en nog even naar de tennissers op de tennisbaan in het Oosterpark konden kijken. De mannen hadden hun doordeweekse kloffie aan en speelden met ballen die zo te zien nog van voor de oorlog waren, ze droegen zelfs geen tennisschoenen, maar ze speelden goed. Totdat het begon te plenzen en ze allemaal onze kant op vluchtten.



Wij het Arena Hotel in dus, waar we iets te vieren hadden. Met bier en bitterbal gewapend raakte ik in gesprek met een juf die onze kleindochter nog de tafel van 3 had geleerd. Een leuk gesprek, totdat ik in de gaten kreeg dat ze ­bezig was mij te strikken voor de rol van Sinterklaas. Als een haas maakte ik mij uit de voeten, want hoe oud ik ook ben, ik nog altijd bang voor Sinterklaas.



De oude vriend die ik vervolgens sprak, zei dat hij volgende week naar Parijs ging om de rue Vaugirard af te lopen, de langste straat van Parijs. “Eten bij La Coupole,” zei hij, “en dan weer naar huis.”



Tijdens het voortreffelijke etentje dat volgde, vertelde een ­wereldreiziger dat toen Eddy en hij eens na een dag woestijn in het enige plaatselijke restaurant te eten zaten, Eddy zich plotseling niet lekker voelde en zijn eten moest laten staan. “Are you finnish?” zei de woestijnkelner.



“No, I’m Dutch,” had Eddy gezegd, waarna hij voorover met zijn hoofd in zijn bord viel.