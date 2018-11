Klein geluk in Amsterdam: In de Koestraat

Ces beaux jours

Toen mijn vriend Mels de Jong 60 werd, vertelde hij me dat hij zo ontzettend graag tien jaar jonger zou zijn geweest, want dan had ie tien jaar extra tijd gehad. Een raadselachtige redenering, dacht ik, terwijl ik bedacht hoe jammer ik het vond dat ik Mels niet veel eerder had ontmoet.



Het is heel gek, maar de meeste mensen leer je kennen op precies het juiste ogenblik. Toen ik 9 was, kwam Hans Ree bij me in de klas te zitten, prima, op mijn 16de ontmoette ik Tim Krabbé, kan niet beter, en zelfs over het tijdstip waarop ik mijn geliefde leerde kennen, ben ik dik tevreden, hoewel ik het in haar geval niet erg gevonden had als het een jaartje eerder was gevallen.



Mels was een erudiete en geestige man, aardig, maar tegelijkertijd had hij iets geheimzinnigs. Je voelde dat je hem niet helemaal kon kennen. Mels was gek op spelletjes. Hij was een goede schaker, maar in spelletjes als rikken, kingen, toepen en hoe het verder ook heten mag, was hij onverslaanbaar.



We deelden onze liefde voor de Franse literatuur. Hij hield van ­Céline, en Flaubert vond hij zwaar overschat, maar over Modiano ­waren we het eens. Net als over A.M. de Jong, zijn oom aan wie hij een mooie biografie wijdde.



Op 23 augustus van dit jaar ­begon ik Merijntje Gijzen te her­lezen, alle acht de delen. Op 1 september hoorde ik dat het slecht ging met Mels. Op de 19de is hij, 86 jaar oud, in Frankrijk over­leden.



Vorige week herdachten we hem, aan de Amstel, waar iemand alles samenvatte door het zingen van het chanson van Charles Trenet: `Que reste-t-il de nos amours/ que reste t-il-de ces beaux jours/ Que reste-t-il de tout cela/ Dites le moi.¿