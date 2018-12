Klein geluk in Amsterdam: het grote gat van de Noord/Zuidlijn

In de 24 werd omgeroepen dat we niet verder gingen dan de Weteringschans. Er was iets bij het Centraal Station, iets met de wissels, maar wat er ook aan de hand was, als we verder wilden, moesten we met de metro.



Het Grote Ogenblik was daar, eindelijk zouden we afdalen naar de diepten onder onze stad, in het Grote Gat waaraan twintig jaar gegraven was.



Toen ik de roltrap zag, duizelde het me, zo diep had ik een roltrap nooit zien gaan en het eerste wat ik me afvroeg was: wat gebeurt er als de roltrap het niet doet? Maar hij deed het en na een kwartiertje roltrappen stonden we beneden.



Daarna was alles heel gewoon. Een treintje dat je in een paar ­minuten op het station brengt, net als de tram.



Is de stad veranderd door de ­metro? Een beetje. Alle routes en hun aansluitingen die sinds mensenheugenis in je hoofd verankerd zitten, zijn veranderd en dat wil nog wel eens tot kortsluiting ­leiden.



Ha, de 12 komt eraan en je bent al bijna ingestapt als je ­bedenkt dat de 12 niet meer gaat zoals hij gaat, maar heel anders en dat je de 3 moet hebben en daarna moet overstappen op de 13 of de 19.



Vanuit de 3 zag ik op de spijlen van het hek van de Vondelbrug iets dat ik zo snel niet thuis kon brengen.



De volgende dag zag ik dat het ging om het versneden en in partjes op de spijlen geplakte portret van een mij onbekende jongeman die, ook via de spijlen, twee versneden mededelingen deed: ‘Als ik val sta ik op,’ en ‘Als ik sta val ik op’.



De stad verandert voortdurend, want inmiddels is het kleine kunstwerk weer verdwenen.