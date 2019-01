Klein geluk in Amsterdam: Geen kroket zo kroket

Met 120 km per uur door de Tarzanbocht

Op een gegeven ogenblik bleek dat Hansje van Staveren die in de ­Esmoreitstraat een verdieping lager naast ons woonde, piano spelen kon. Geen toonladders of hakkelende Für Elize zoals onderwezen op pianoles, maar vrolijke wijsjes van de radio.



Als hij Tea for Two of How Much Is That Doggie In The Window begon te spelen, zei mijn moeder “Hansje zit te spelen” en zette ze gauw de balkondeur open.



Ik sprak de kleine pianist, inmiddels een man van in de zeventig, op de Esmoreitstraatreünie van afgelopen november. Hij vertelde me dat hij op zondag wel eens met mijn vader en moeder in de auto mee mocht naar Zandvoort, waar ze dan rondjes draaiden op het circuit.



Met honderdtwintig door de Tarzanbocht, met een Volkswagen, hij vond het wel wat.



Bij de familie Dikker, een eindje verderop in de straat hadden ze ook een auto, hoorde ik op dezelfde bijeenkomst. Indertijd is mij dat ontgaan. Hoe het kan, is me een raadsel, want auto’s waren een bezienswaardigheid.



In ons deel van de straat stonden er vier, de ‘Gun ze roggebrood van de Hunze’-Bedford van oom Dirk, de Volkswagen onder permanente parkeerhoes van Gerrit ‘Hoessie’ de Zoete aan de overkant, de Hoge Hoed van de man van de stomerij en onze eigen Volksfiets.



Bij Dikker hadden ze een groene DKW, nummerbord PP-35-88. Op de voorportieren stond ‘Preciosa, de bril die U staat’. Nadat de r was weggekrast, stond er dus ‘Preciosa, de bil die U staat’.



Op zondag gingen de drie kinderen Dikker met hun vader naar Zandvoort. Naar het strand, dacht hun moeder die lekker thuis een boek zat te ­lezen. In werkelijkheid raceten ze op het circuit – ‘harder pap, harder pap’ – met 120 kilometer per uur door de Tarzanbocht.