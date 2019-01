Klein geluk in Amsterdam: Eindeloze tuimeling

Maar wij zijn er nog

Met mijn vrienden van het Spinoza Lyceum zat ik in de Albert Cuyp in een restaurant tegenover de Frans Halsstraat, waarvan we, omdat we aan het raam zaten, net het sluitstuk konden zien. We zaten bij Orontes, waar het zoals gewoonlijk goed toeven was.



Als we met zijn drieën uit eten gaan, wat zo’n drie keer per jaar gebeurt, gooit mijn vriend van te voren vaak een tienpuntenvraag in de groep.



Die kan over Laurel & Hardy gaan (‘In welke film eet Stan het kunstfruit van de fruitschaal op?’) of over cafémuziek uit de jaren zestig (‘Wat was de grootste hit van Sam the Sham?’), maar deze keer vroeg de tienpuntenvraag naar een tekst van Eartha Kitt die Mia op de muur van haar kamer had staan.



Toen we allemaal nog jong waren, woonde Mia in de Vechtstraat, maar toen ik laatst door de Vechtstraat fietste, bleek ik niet meer te weten waar.



Op 112, mailde mijn vriend, ‘ik dacht tweehoog, maar je blik dient zich natuurlijk te verheffen naar het raam van haar zolderkamer, waar…’ En toen kwam die vraag over Eartha Kitt.



Tijdens het dessert bracht ik de vraag ter sprake, waarna Dorine, de dame van het gezelschap, grote ogen opzette, want die tekst van Eartha Kitt stond niet op de kamer­muur van Mia, maar op de hare: ‘A lady loves beaucoup d’amour.’



De tekst werd er niet minder door en ook niet minder waar.



Een paar jaar nadat we van school af waren, zijn we alle drie getrouwd. Later zijn we alle drie gescheiden en inmiddels zijn onze drie voormalige echtgenotes alle drie overleden.



Maar wij zijn er nog en we zaten bij Orontes aan de koffie, die we ons goed lieten smaken.