Klein geluk in Amsterdam: een oude geit te Rilland-Bath

Het licht in de lucht

Als je bij Pieper de brug over gaat en linksaf de Prinsengracht op draait, krijg je al snel de Westertoren in beeld. Recht voor je, en in al zijn schoonheid. Wat een toren is het toch, zo hoog, zo licht, zo mooi en overal zo achteloos aanwezig.



Hoe vonden ze de Westertoren in 1637, toen ie net af was, vraag ik me wel eens af.



Guy de Maupassant ging graag eten in het restaurant van de Eiffeltoren, “want dat is de enige plaats in Parijs waar je dat onding niet ziet,” zei hij. Werd er in de zeventiende eeuw, in Amsterdam, net zo over de Westertoren gedacht? Joost mag het weten.



Voor me op de gracht stapte een elegant geklede vrouw uit een taxi. Ze maakte meteen een selfie van zichzelf, waarbij ze zichzelf zo kaderde dat de toren net buiten beeld bleef. Had ze van de hele ­toren geen weet of verdroeg haar schoonheid geen concurrentie?



Het liep tegen vieren en ik zat in de stroom bouwvakautootjes die de stad aan het verlaten waren.



Zo’n autootje is net te breed om je te passeren, dat is voor hen niet leuk, maar voor jou ook niet, dus glip ik als het even kan tussen twee amsterdammertjes door naar de stoep, zodat het autootje er langs kan. In de auto gaan de duimen omhoog, maar bij de volgende hoek al ben je weer tot elkaar veroordeeld.



Ik reed langs het Dodenhuisje op de Westermarkt en langs het Anne Frank Huis. Ik passeerde de verdwenen apotheek schuin aan de overkant waar apotheker Oey Tjeng Sit papierproppen in de etalage exposeerde.



Ik genoot van het licht in het water, van het licht in de lucht, van het licht op de gracht. Ik genoot.