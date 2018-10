Klein geluk in Amsterdam: Een dun boekje

In de boekenpoort die van de Gerard Terborgstraat naar de binnentuin voert die de ­Gerard Terborg met de Roelof Hartstraat verbindt, werd ik aangesproken door een man die zojuist een vuistdikke biografie van Trotski uit een kast had gevist.



Ik had me beperkt tot een dun­netje over Edison, maar het was wel de biografie die ik als tien­jarige had gelezen, en dat maakt verschil.



Er stond een plaatje in wist ik nog en zo was het. Op het plaatje zie je de twaalfjarige Edison bezig met het maken van de krant, die hij uitventte in de trein waar hij werkte.



De man vertelde dat hij een boekje had geschreven, dat hij me graag geven wilde.



“Het is maar een dun boekje,” zei hij, “want het gaat over de eerste jaren van mijn leven. Waarvan ik me niet veel herinner, behalve dat ik in Westerbork was en daarna in Bergen Belsen.”



Op weg naar zijn huis vertelde hij nog dat zijn vader na de oorlog graag op het Waterlooplein kwam en daar een keer een uitgave van de eerste vijf boeken van Mozes had gevonden.



“Jammer dat er een deel ontbreekt,” had hij gezegd, “want anders had ik ze graag willen hebben.”



In blauwe trams en groene barakken van Izak Salomons is zo’n boek waarin het grote leed ingehouden en zuiver is verwoord: ‘Op een van de onheilspellende maandagen vóór een transport tikte ons nichtje Sprins tegen het raam van onze barak om afscheid te nemen. Zij was de enige van het gezin van oom Alex die nog niet op transport was gesteld.’



Sprins Salomons was net zeventien toen ze op 23 juli 1943 naar Sobibor werd gedeporteerd om vermoord te worden. Ze knaagt, Sprins.