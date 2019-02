Klein geluk in Amsterdam: Daar had je hem al

Sniep is Sniep

Iemand die ik niet ken, maar die mij af en toe schrijft, ­beweert graag dat Amsterdam en Parijs even groot zijn. Ik geloof daar niets van, maar hij heeft keiharde bewijzen. Zo is de ringweg om Amsterdam maar anderhalve kilometer korter dan de périphérique, die schrik van ­iedere autotoerist die in of in de buurt van Parijs moet zijn. ­



Gewoon dwars door Parijs heenrijden, is mijn advies in deze. Als je de juiste boulevards neemt, rijd je in een mum van porte de la Chapelle naar porte d’Orléans, waarbij aangetekend dat het minstens vijfendertig jaar geleden is dat we met de auto in Parijs zijn geweest en dat we toen, auto en al in het voetgangersgebied rond het ­Forum des Halles zijn beland, waar we wegens overal paaltjes niet meer uitkwamen.



Neemt niet weg dat de bus van porte des Lilas naar Montparnasse bijna een uur onderweg is en dat het me nooit gelukt is de hele boulevard Voltaire af te lopen.



Om weer eens te voelen hoe groot Amsterdam is, namen we op station Sloterdijk de 19 richting Sniep. Goede naam, Sniep. Klinkt niet alleen ver weg maar is het ook. Het was lekker rustig in de tram die met een rustig vaartje de Admiraal de Ruijterweg afreed om via het Leidseplein naar Oost te sukkelen.



Het is je eigen stad, ­‘volop Amsterdam’ zoals Nescio schrijft, maar toch kijk je je ogen uit. Aan het geel en het tere wit en roze van de winterbloeiers, de treurwilgen langs de Alexanderkade, de Muiderpoort en de torentjes van het Tropenmuseum.



Lang niet in Betondorp geweest, bedachten we een paar haltes verderop. En Sniep? Ach, Sniep is Sniep en er gaat een tram terug, wat kan een mens meer verlangen.