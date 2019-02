Klein geluk: Een schuin aflopend zinken dakje

Roy vond het prachtig

Te interviewen schrijvers verbleven in het ­Ambassade hotel op de Herengracht. Je nam plaats in de lobby en na een tijdje kwam zo’n schrijver dan naar ­beneden en voerde ik hem mee, naar de Pels of naar ’t Molentje aan het Singel, een enkele keer naar een restaurant. De meeste van die schrijvers ben ik vergeten.



Een uitzondering was James ­Ellroy. Daar moest je voor uitkijken, was me verteld, want als je iets zei dat hem niet beviel, was het matten. Maar nadat ik hem ­geprezen had als ‘de Balzac van onze tijd’ was hij als was.



Ook leuk was Jeffrey Eugenides met wie we de vertaling van The Virgin Suicides uitbundig gevierd hebben, maar het leukste was toch Suzanna Arundhati Roy, de schrijver van De God van kleine dingen. Ik vroeg haar of ze zin had me te vergezellen naar een expositie in de Universiteitsbibliotheek. Dat wou ze wel.



Het was een expositie van handschriften van P.C.Hooft. En geloof me, iemand hoeft geen Nederlands te kennen of van Hooft gehoord te hebben om die prachtig te vinden, want dat zijn ze, stralend. Roy vond het prachtig, waarop ik haar, enigszins overmoedig geworden door het succes, meevoerde naar het achterzaaltje van het inmiddels al lang opgeheven ­Vispaleis van Jan in de Oude Doelenstraat.



Roy at twee haringen met uitjes en zuur, dronk twee glazen witte wijn en vertelde over haar huis in de jungle van India. “En als ik zeg ‘jungle’,” zei ze, “dan bedoel ik ook jungle, de tijgers ­lopen door de achtertuin.”



Toen ik wilde weten waar ze woonde, tekende ze de plattegrond van India en zette midden op de kaart een stip. “Hier,” zei ze. Het hart van Amsterdam was voor een ogenblik het hart van ­India geworden.