Klein geluk: Bitterballen en waterpijp

In wielerkostuum op de Van Lennepkade

Helemaal aan het einde van de Jacob van Lennepkade stond ik naar al dat water te kijken toen er een man in wielerkleding met zijn racefiets aan zijn hand op mij toe kwam lopen. Hij had een helm op maar toch herkende ik hem, na een tijdje.



Het was Chris die in Haarlem woont en die op de Van Lennepkade dus niets te zoeken heeft. Niet dat hij zich daar iets van aantrekt, want in Parijs ben ik in de rue des Pyrénées een keer bijna onder zijn auto gekomen, wat wel bijna zo onwaarschijnlijk is als Chris in wielerkostuum op de Van Lennepkade.



Nadat we elkaar hadden begroet, begonnen we zoals altijd als we­ ­elkaar zien over Ricky Rockoko die in Haarlem immers zijn buurman is. Rockoko, de naam zegt het al, is een oude rocker die zoals veel oude rockers nog altijd voor zijn muziek leeft.



‘Yeah!’ roept hij als hij in zijn tuin op zijn denkbeel­dige gitaar een rockband begeleidt, ‘Yeah!’ en ‘Fuck!’ en ‘Yeah!’. Hij houdt niet alleen van keiharde rock-’n-roll, maar hij is ook heel aardig.



Als hij een uurtje weg moet, zet hij om Chris te plezieren de muziek extra hard. Ik zou er niet tegen kunnen, maar Chris kan het van hem hebben.



Een tijdje terug zat ik met Nicolaas Matsier over olifantenkledij te praten, en over heel kleine olifantjes die in hoge bomen wonen, toen we het over Rockoko kregen.



In opperste verbazing schudde Matsier zijn hoofd om vervolgens een versregel op te diepen uit een lied waarvan hij maar een ­regel had onthouden: “Schele! Wat is je achternaam?” “Ik ken ook een regel uit dat lied,” zei ik: “Klootzak! Komt op je graf te staan!”



Samen kwamen we een heel end.