Het is te koud in onze slaapkamers. De weg naar dromenland is bevroren. Als ik heel stil ben, kan ik de gordijnrails horen bibberen. Klaas Vaak schaatst rondjes op mijn kussensloop.



"Misschien moeten we maar in de woonkamer slapen," zeg ik, terwijl ik naar de stoppenkast loop om het tweepersoonsluchtbed te pakken.



Ik zeg tegen mijn zoon dat hij zijn pyjama aan moet trekken. Hij wijst naar mijn boxershort en zegt dat ik ook geen pyjama aanheb. Ik zeg dat ik een onzichtbare slaapbroek draag. Hij zegt precies hetzelfde.



Het luchtbed is zichzelf aan het opblazen. Erg romantisch ziet het er niet uit. Ik weet nog de eerste keer dat ik een luchtbed met mijn vader opblies. Het duurde uren, maar dat is precies wat romantiek is. Het kost tijd. En uiteindelijk vielen mijn vader en ik in slaap op het bed dat met onze adem gevuld was.



"Kom je in mijn tent?" vraagt mijn zoon, die met zijn rechterarm een dekentje omhooghoudt. Ik kruip in zijn tent. Ik wil hier nooit meer weg.



Mijn zoon hangt een verhaal op over dat hij een koning is en dat ik hem ergens mee moet helpen en dat ik, als ik hem besluit te helpen, vier euro van hem krijg. Ik sla een spijker in mijn ziel en hang zijn verhaal eraan op.



Mijn vrouw vraagt of ik de kachel wat hoger kan zetten. Ik pak mijn telefoon en zet de kachel op 24.



Terwijl ik op het plusje druk, voel ik me schuldig. Mijn vingers hebben de kachel al zeker een jaar niet aangeraakt. ­Alles gaat tegenwoordig via de kachel-app. Erg romantisch is het allemaal niet.



Wat ben ik voor een barbaar? Ook kachels hebben soms warmte nodig.