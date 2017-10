Klaar met rotte appels in amateurvoetbal

Vorig jaar is een speler knock-out geslagen op het veld, ter hoogte van de middenlijn

Als ik ophang merk ik dat ik geschrokken ben. Anderzijds ben ik blij dat dit niet het telefoontje was dat Thomas 'doormidden' getrapt is. Maar ik ben vooral boos. Hoe kan zoiets gebeuren en waarom?



Erger, dit is niet de eerste keer. Vorig jaar is een speler knock-out geslagen op het veld, ter hoogte van de middenlijn. Nog erger, dit was niet de enige keer vorig seizoen. Ik ga niet graag kijken. Tegenstanders die op alles reageren, provoceren, opgefokt op het veld staan.



Ik ben er klaar mee, dat ik eigenlijk zit te wachten op een telefoontje op zondagmiddag dat mijn vriend mishandeld is. Ik ben er klaar mee dat deze mannen niet gezellig en sportief een potje kunnen voetballen op zondag. Ik ben er klaar mee dat zich zo veel rotte appels in het lagere amateurvoetbal bevinden in en rond Amsterdam.



Ik vraag mij af wie hier verantwoordelijk voor is, maar vooral wie hier iets aan gaat doen. Wie komt voor deze lagere amateurelftallen op, in en rond Amsterdam? Wie maakt beleid zichtbaar, zodat deze mannen gerust een potje voetbal kunnen spelen?



Want voor nu blijft de boodschap van de tegenstander bij mij hangen; "Wat een kankerscheids, we pakken jullie wel bij de uitwedstrijd."



Marleen Scholtens, Amsterdam