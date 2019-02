Klaag niet over toeristen, maar vier hun vrijheid

Gelukkig zijn we het er allemaal over eens dat toerisme stadsvijand nummer één is in Amsterdam. In een vlaag van onverschrokken daadkracht heeft het gemeentebestuur de I amsterdamletters voor het Rijksmuseum laten verwijderen en binnenkort verwacht ik dan ook dat onze nijvere burgemeester en wethouders het ­Paleis op de Dam zullen slopen, want ook daar nemen die ellendige toeristen veel foto's.



Verder stel ik voor de Nachtwacht in een diepe kelder te verbergen en alle rondvaart­boten te laten zinken, want alleen dan kunnen we de stroom internationale bezoekers nog een beetje beteugelen.



Kortgeleden pleitte de Ombudsman Metropool Amsterdam zelfs voor een verbod op eten en drinken op straat: wat een briljant plan, uithongeren die nare buitenlanders, dan blijven ze misschien vanzelf wel weg.