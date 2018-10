Wij, de geuzen, hoorden dat die verdomde ­katho­lieken met hun discriminatie tot haat bleven aanzetten.



In Friesland, bij Dokkum, zou Sint-Nicolaas arriveren, per stoomboot. Uit Spanje! Ze leren niks van het verleden.



Dat konden wij, watergeuzen, natuurlijk niet over onze kant laten gaan. Wij trokken op naar Friesland. De non Vrouwe Douwes zei dat het een kinderfeest was en dat we dat niet moesten verpesten.



Kinderfeest! Wat zou dat voor kinderen betekenen, als ze moesten geloven in een heilige die ­zogenaamd cadeautjes zou ­geven? Wat voor een vreemde innerlijke representatie krijg je dan?



Op een onbewust ­niveau zouden de kinderen denken dat het krijgen van ­geschenken, zonder dat je daarvoor werk hoefde te verrichten, de normaalste zaak van de wereld zou zijn.