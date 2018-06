Kinderen zijn de bewakers van het geweten

De mens is als de hond die de slager met de lekkerste worst gelijk geeft

De 'schuld' ontstaat als je iets hebt gedaan waarvan jezelf ook vindt dat het niet mag. Dat kan door andere, algemeen aanvaarde normen en waarden teniet worden gedaan. Die geef je dan de voorkeur, want in het ene geval deed je iets fout (schuld) terwijl je in het andere geval juist goed deed. En 'goed' voelt beter.



Je wilt geen kinderen van ouders scheiden, maar als het van de wet moet, als de president op wie je hebt gestemd het dicteert, en als het ook nog eens met Bijbelteksten wordt ondersteund (de Amerikaanse minister van Justitie Jef Ses­sions gebruikte het bekende fragment uit Romeinen 13: 'Ieder­een moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt', waarmee de bevolking altijd wordt onderdrukt), dan deugt je eigen geweten blijkbaar niet en ga je overstag.



De mens heeft het geweten van een hond die de slager met de lekkerste worst gelijk geeft. Kortom: ons geweten stelt niets voor; juiste oordelen berusten op toeval en kunnen na een aantal jaren de verkeerde oordelen blijken te zijn.



Maar met kinderen sol je niet, die bescherm je. Kinderen zijn namelijk de bewakers van het geweten; wie ze van de ouders scheidt, verscheurt zijn morele besef.



En de vorst, of de president, draait van tijd tot tijd een gruwelijke maatregel terug om het geweten van zijn soldaten te reinigen en hij kan worden bewonderd om zijn oneindige goddelijke goedheid.



