Kijk, ze zijn heel gewoon gebleven

Authenticiteit is het nieuwe codewoord van politici en bestuurders. Ook in de Stopera profileren zij zich een slag in de rondte, vooral op sociale media, om te laten zien hoe weinig zij verschillen van de rest van de ­Amsterdammers.



Zelfs burgemeester Femke Halsema heeft de beeldvorming rond haar persoon in eigen hand genomen. Zo neemt zij haar volgers op ­Instagram mee naar een zonnige zaterdagochtend in het Amsterdamse Bos, waar zij kennelijk de hond uitlaat. In het plaatje valt ook haar partner ­Robert Oey te herkennen, in zijn zaterdagse kloffie. Zo gewoon gebleven, suggereert het beeld.



Dit soort inkijkjes in het dagelijks leven van de burgemeester zijn razend effectief.