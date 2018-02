Kijk, wie loopt daar? Het is de oude zeikerd. Hij liep, toen hij negen was, samen met zijn vader door de Westerstraat.



Hij zag jongetjes voor wie hij bang was. Ze hadden geen tanden in hun mond, ze droegen gescheurde kleren, ze schreeuwden, ze gooiden melkflessen stuk.



"Deze jongens zijn arm," zei zijn vader.



De oude zeikerd wilde naar zijn moeder en zijn handen wassen.



Het was 1962.



Het wordt 1988.



De oude zeikerd woonde in een zijstraat van de Westerstraat.



De buurt was de mooiste meid van de stad; iedereen wilde haar.



Hij ook.



Zijn vader kwam één keer ­kijken.



Die bleef achter de nieuwe schoonheid het achenebbisj van vroeger zien.



"Je bent een oude zeikerd," zei de oude zeikerd tegen zijn vader.



De oude zeikerd moest vertrekken toen liefde hem het huis uit schopte.



Hij zwierf in het huis van zijn ouders waar het naar Indië rook en hij ouder werd. Een zeikerd.



Met pijntjes, met ogen die slechter werden, met vrienden die verdwenen, met een kind dat in het lichaam van zijn moeder stapte. Hij wilde in een wereld wonen die niet meer bestond. Zoals zijn ouders in hetzelfde huis naar ­Indië zochten.