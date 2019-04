Kasper Dolberg. Het grote mysterie van Ajax

Twee jaar geleden stond Ajax in de finale van de Europa League. Die wedstrijd in het Zweedse Solna leerde dat de club misschien wel de individuele kwaliteiten in de selectie had om mee te doen op het op een na hoogste Europese voetbalpodium, maar te naïef was om het door José Mourinho geprepareerde Manchester United partij te kunnen bieden.



Tien spelers uit die finale zijn er woensdagavond bij als Ajax in de kwartfinales van de Champions League tegenover Juventus staat - en dan rekenen we Daley Blind, toen uitkomend voor United, mee.



De ontwikkeling van voetballers is een mooi proces.