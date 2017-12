Kan het Hembrugterrein magie behouden bij herontwikkeling?

In de verkoopbrochure van het Hembrugterrein in Zaandam stuitte ik op een prachtige, onbedoelde, illustratie van de paradox van de herontwikkeling. Het terrein en de monumentale panden erop zijn eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Het wordt begin volgend jaar in z'n geheel verkocht.



Op pagina 28 van de verkoopbrochure prijkt een foto van de prachtige oude perserij voor projectielen uit 1926. Statige verticale ramen in stalen kozijnen. Een grote kathedraalachtige hal met net onder de punt een rond raam. Een prachtige façade die uniek is voor een terrein als het Hembrug. Onder de foto spreekt wethouder Dennis Straat over een bijzondere plek waarvan we het karakter willen behouden.



Op de pagina ernaast gebeurt iets geks. Daar zien we een artist's impression die de mogelijkheden van het terrein illustreert. Een 3D-model om potentiële kopers te inspireren. Strakke nieuwbouw met groene daken en veel glas. Veel bomen en her en der een beschermd exemplaar van de huidige bebouwing.



Een fraai beeld. Maar waar is de karakteristieke oude perserij gebleven? Het lijkt erop dat in de aantrekkelijke digitale fantasiewereld geen ruimte meer voor is ingeruimd. Want precies op die locatie heeft de illustrator twee blokjes geplaatst met groene daken en veel glas.