Jürgen Klopp heeft niet geleerd van zijn fouten

19 januari 2019: een 5 voor Jürgen Klopp

Hoeveel wedstrijden ik niet heb gezien tijdens deze winterstop. Volgens mijn vrouw was het niet nodig om ze allemaal te bekijken. "Je hebt niet eens een ­column, laten we gaan wandelen in het bos, of kijken naar Heel holland bakt." Ik zei dat ik niet meer langs de NPO durfde te zappen uit angst Gordon tegen te komen, of, even erg, Angela de Jong.



Angstig achterom kijkend, vluchtte ik het voetbal in, en de herinneringen.