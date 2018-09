Juist, ik ben een martelaar

Ik heb een designerfiets gekocht. Als leraar maatschappijleer vertelde ik mijn leerlingen altijd dat integratie tweerichtingsverkeer is. Op het kruispunt dat gentrification heet, trek ik voortaan als boze oud-Noorderling wheelies op mijn Van Moof.



Ik verheug me nu al op de verwarring die mijn voorkomen zal oogsten op deze tweewieler. Vooral op de pont, de mooiste plek op aarde. Oude en nieuwe Noorderlingen worden verenigd in hun gedeelde verdwazing over deze bolle boy die ongeschoren op z'n slippers met sokken en trainingspak met bomberjack door de buurt vliegt op Die Fiets. Is dat ingebouwde verlichting? Ja, gap.



Als een echte soldier fiets ik van het Buiksloterwegveer langs het kanaal en m'n oude school, over de Gerben Wagenaarbrug met een omweg via het Spreeuwenpark en de Meeuwenlaan naar huis.