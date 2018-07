Jozias van Aartsen heeft de weg geëffend voor Halsema

Bij zijn aantreden had Van Aartsen bij de gemeenteraad afgedwongen dat hij voor de zomer weg kon

Een man die zich, zo aan het eind van zijn loopbaan, niet meer hoefde te profileren, maar gewoon de klus klaarde. Iemand die een stad in rouw kwam helpen.



Bij zijn aantreden had hij bij de gemeenteraad afgedwongen dat hij voor de zomer weg kon. Sindsdien heeft hij de fractievoorzitters regelmatig aan deze afspraak gehouden, want hij wilde geen dag langer blijven dan nodig is.



Dieptepunt in zijn ambtsperiode was de gruwelijke liquidatie van een stagiair in jongerencentrum Wittenburg in januari. Van Aartsen kreeg kritiek, omdat hij pas na een paar dagen naar de wijk ging. Hij was te afwachtend, te afstandelijk, vonden zijn critici.



De kritiek op zijn optreden in Wittenburg raakte hem, met name omdat het usance is dat een burgemeester niet direct de volgende dag op de stoep staat bij rouwende familieleden. Dat deed Van der Laan ook niet.



Maar ja, Van Aartsen had nu eenmaal het imago van afwachtende burgemeester, omdat hij in Den Haag zijn vakantie niet onderbrak toen in de Schilderswijk rellen uitbraken.