Jos Brech is als nachtmerrie geboren

Het is heel raar, maar voor ons rechtsgevoel hoop ik dat hij geen zelfmoord pleegt

Hij weet zich schuil te houden als een rat, maar hij zal worden gevonden. 'Dead or alive.'



En dat is nu precies waar ik bang voor ben.



Ik bedoel, Jos is 55. Wat zal hij krijgen? Levenslang? Nee, dat vinden ze tegenwoordig onbeschaafd. Een jaar of twintig, denk ik, en veel psychische hulp die nog nooit geholpen heeft. (Ooit een kinder­verkrachter gezien of gehoord die 'genezen' uit de gevangenis is gekomen?)



Jos is 70-plus als hij vrij rond mag ­lopen. Wat heeft hij dan nog voor leven? Het is heel raar, maar voor ons rechtsgevoel hoop ik dat hij geen zelfmoord pleegt, al vrees ik dat we hem volgende week ergens in de Vogezen aan een tak zien hangen.



Dat de politie zijn naam en foto heeft vrijgegeven en ons heeft opgeroepen alles te ­delen wat we van hem weten, lijkt een man hunt te sanctioneren. Die zal ook eindigen met de dood.



Op de lijst 'respect voor een mensenleven' staat de kindermoordenaar namelijk niet erg hoog.



Jos Brech - we hoeven geen spatje medelijden met hem te hebben, maar het is een man met een ongeneeslijke zieke geest.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl