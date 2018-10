Jordan Peterson fascist? De UvA moet zich schamen

Onbegrijpelijk. De Universiteit van Amsterdam wil niet dat de Canadese hoogleraar (klinische psychologie) dr Jordan Peterson, de schrijver van The 12 Rules for Life, een rede komt houden, want de hooggeleerde zou - komt het rijtje weer - een racist zijn, een fascist, een anti-feminist, etc. etc.



Vanavond treedt hij in de UvA op. Er is een livestream dus u kunt alles zien.

Gisteren trad hij op in het DeLaMar en mijn vriend Hans had een kaartje over dus ik mocht mee. Ik wilde hem wel eens zelf beoordelen.



Wat me bij binnenkomst opviel - en dat is al vaak beschreven - is dat Peterson een popsterrenstatus heeft.