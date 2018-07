Mijn ex heeft tot een paar jaar geleden nog grote hoeveelheden post van Joop gekregen

Soms deed Joop er tekeningen bij (schema's) en toen ik vernam dat hij in een inrichting was opgesloten, stuurde ik hem ansichtkaarten van Amsterdam. Maar daarin zag hij 'boodschappen' en die hoorde hij ook als ik voor de radio sprak. 'Ik heb je begrepen, Theodor!'



Ik besloot nergens meer op te reageren, maar Joop was volhardend. Mijn ex heeft tot een paar jaar geleden nog grote hoeveelheden post van hem gekregen.



Misschien leed Joop aan wat een psychiater mij eens uitlegde als 'de ziekte van Paulus' en had hij opeens 'het licht' gezien (2 Korintiërs 12). Een vorm van epilepsie waardoor godsdienstwaanzinnigheid ontstaat.



De Amerikaanse neuroloog Ramachandran ontdekte in 1997 die God spot waardoor sommigen mensen (ik niet helaas) opeens diep­religieus kunnen worden als die plek in onze hersenen wordt geactiveerd.



Ze zien dan de hemel of hoe de wereld ten onder gaat, of juist niet, ze horen ruimte­wezens kletsen of staan rechtstreeks in contact met Karl Marx; ze denken de wereld te kunnen redden door te preken, bommen te gooien, of ­alles om hen heen neer te maaien.



In die eerste brief schreef Joop: 'God heeft dit aan mij geopenbaard omdat ik goed kan troosten. Ik kan Zijn tranen opvangen.'



Joop zweeft nu ergens in een nieuwe traan van God.



