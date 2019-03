Jongens, luister naar vrouwenverhalen

Voor het eerst sinds zijn geboorte ben ik twee dagen alleen met Kindjongen. Die gedachte is net zo ontroerend als angstaanjagend. Uit voorzorg bedenk ik allemaal dingen die ik nog lang niet met hem kan doen, om uiteindelijk alle plannen van tafel te vegen en in twee dagen, tussen de daddy duties door, een van mijn favoriete series opnieuw te kijken.



Dit keer is dat She's Gotta Have It, het meesterwerk dat het verhaal vertelt van Nola Darling. Zij is een jonge vrouw uit Brooklyn die seksuele relaties onderhoudt met drie verschillende mannen. Allemaal willen ze een vaste relatie met Nola, maar zij heeft er geen zin in om door hen toe­geëigend te worden.