Dit jaar was ik vier dagen op Lowlands. Ik moest iets kunstzinnigs presenteren in de kleinste tent op het ­festivalterrein. Het was lekker weer. Ik had de achterkant van mijn nek net met factor 50 ingesmeerd, toen ik voelde dat ik terug naar mijn tent moest gaan.



Ik trok de rits achter me dicht en ben twee dagen in mijn tent gebleven. In de verte hoorde ik alle bandjes spelen. Twee vrijende mensen in het tentje naast me. Een beginnende ruzie op het voetpad. En een aangeschoten vrouw die tot honderd probeerde te boeren. Je kunt alles horen als niemand weet dat je er bent.