Je bent niet altijd goed voorbereid als de liefde ontwaakt

Het is een slechte dag als ik de krant opensla en lees dat er een oud-klasgenoot is overleden.



"Wat lach je?" zegt mijn dochter, die bij me is.

"David is overleden. Zat ik mee in de klas. Zo mee ge­lachen."



Waarom ik destijds zo had moeten gieren, wist ik nog heel goed, maar ik was te kinderachtig om te vertellen. Het was tijdens het uur van de ­lerares Frans wier naam ik vergeten ben, maar haar benen niet.



We, de jongens in 5B, raakten behoorlijk opgewonden van haar geweldige nylons die uit een korte rok staken (het was 1967), wat we aan elkaar duidelijk maakten met knipogen, tongen die langs lippen gingen, en het maken van neukachtige aapbewegingen achter haar rug bij het binnengaan van de klas.



Mondelinge overhoring.



"Wie wil een beurt?"

"Ik graag juf," zei David.



De grote vraag was: hoe hield ik mijn lachen in.



"Goed David, dan krijg jij een beurt."



David pakte daarop zijn pen zogenaamd achteloos in zijn hand alsof het een slappe lul was.