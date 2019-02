Janken in het Brabants klinkt als Waylon die Queen zingt.

22 februari 2019: een 5 voor Toon Gerbrands

Zonder twijfel is Toon Gerbrands een van de beste bestuurders in het Nederlandse voetbal. Hoe jammer is het dat in een groot lijf zo'n klein kind kan huizen. PSV wil zelfs naar de rechter lopen, omdat Ajax-PEC wordt verzet.



Stel dat Ajax wint van Real Madrid, dan hoeft PSV in 2020 misschien geen voorrondes CL te spelen. Die gedachte koesteren betekent denken op een hoger niveau dan deze eruptie van verongelijktheid. PEC is zelfs 'furieus en woedend over het besluit'.