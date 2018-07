Jan Paternotte (D66): 'Gun Halsema de rol van verbinder'

Bij vrijwel alle naoorlogse burgemeesters van Amsterdam bestaat één constante: in het hele land zijn ze bekend én geliefd.



Ook al is de Haagse politiek deze eeuw gepolariseerder dan ooit, de Amsterdamse burgemeesters Patijn, Cohen en Van der Laan genoten vrijwel constant aanzien en wekten vertrouwen. Met totaal verschillende stijlen waakten ze over een diverse stad die constant verbinding nodig heeft.



Al die burgemeesters begonnen hun termijn met algemene lof en een flinke bak vertrouwen.



Het wachten op een besluit tijdens een urenlange raadsvergadering deed weliswaar denken aan een pausverkiezing in de Sixtijnse Kapel, toch parkeerden Amsterdammers dat bijzondere proces meteen. Direct erna schaarde de hele stad, inclusief de gemeenteraad, zich achter de burgemeester.



Het lijkt erop dat Femke Halsema de eerste burgemeester in lange tijd wordt die deze luxe niet gegund is.



Dat voorafgaand aan haar ­benoeming campagne werd gevoerd en kritische vragen gesteld werden is één ding, maar ook toen de kogel al door de kerk was hield de klaagzang aan.



Het ene raadslid sprak in termen als 'hier moeten we het mee doen' en een ander weigerde überhaupt iets te zeggen.