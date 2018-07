Is Trump amoreel?

Wie vriend of vijand is, blijft expres onzeker

Wij vinden het scheiden van kinderen van hun ouders en het kooien van kinderen amoreel. Maar het nemen van politieke risico's, zoals hij wil, ­betekent altijd dat je de moraliteit geweld aandoet.



Dat is bijna de definitie van 'risico's nemen'. Trump draaide het terug toen de kritiek toenam. Zoals hij gisteren ook een uitspraak van hem terugdraaide.



Er is één tegenstander van Trump met wie het moeilijk onderhandelen is. De democratie. Misschien kun je Russische trollen kopen, kranten uitschelden om je kiezers te beïnvloeden, maar, zoals president Lincoln gezegd zou hebben: 'You can fool all of the people, some of the time. You can fool some of the people all of the time; but you can't fool all of the people all of the time.'



Uiteindelijk moet Trump de democratie respecteren, als een vorst die boven hem staat.



Hij zal zeker politieke risico's nemen, hij zal verwarring stichten waar hij kan, ja veranderen in nee, hij zal als dompteur slijmen met de grote leeuwen en als muisje ratten- streken uithalen.



Wat wil Trump?



Hij wil een veel te groot standbeeld.



