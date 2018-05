Is het niet tijd dat we onze rechters kiezen?

Is het niet tijd dat we inspraak krijgen in de benoeming van rechters?

Nu is het hier niet de plek om de argumenten van vader Faber en de opperrechter tegen elkaar af te wegen, maar wanneer de laatste, in een unieke verdediging, onjuistheden vertelt, is dat een veeg teken voorde kwaliteit van denken onder rechters.



Voor een goed functionerende democratie moeten we erop kunnen vertrouwen dat de rechtsprekende macht de hoogste kwaliteit biedt, juist omdat een rechterlijke uitspraak onbevredigend kan zijn.



Referenda zouden slechte wetten kunnen corrigeren. Maar dat durft de politiek niet.



Goede rechters zijn misschien nog belangrijker voor een democratie. Is het daarom niet tijd dat we inspraak krijgen in de benoeming van rechters? Of dat we onze rechters kiezen?



Burgers begrijpen steeds minder hoe rechters tot hun uitspraken komen. En elke dag zien ze advocaten op tv die keer op keer beweren dat hun onderwereldclientèle onschuldige doetjes zijn - en die worden ook nog eens vrij­gesproken, omdat advocaten vaak slimmer zijn dan de rechters. (De talentvolste juristen worden namelijk advocaat, want dat verdient veel en veel meer dan rechter.)



De rechterlijke macht lijkt te arrogant om in te zien dat er bij haar een crisis is.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.