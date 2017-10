Is er bij Paddock iets geknapt of kreeg hij ineens een inzicht?

Op het moment dat ik dit schrijf, weten we nog steeds niet wat Stephen Paddock, de slachter van Las ­Vegas, bezielde.



Aldus ontstaan er allerlei theorieën, want we kunnen het niet accepteren dat hij zomaar opeens gek werd, er moet iets zijn waardoor we het onverklaarbare kunnen verklaren.



Zo werd er door een journalist gesuggereerd dat er meerdere schutters waren - want zoveel kogels kan een mens niet in z'n eentje afschieten; en hoe kon het dat op de foto van de kamer geen schroeiplekken te zien waren van de patroonhulzen.



En - heel vreemd - waarom worden we niet ingelicht over het briefje dat, op de foto, duidelijk in de kamer te zien was?



Een psychiater vertelde mij eens dat het goed verklaarbaar is waarom mensen iemand anders of vele anderen vermoorden zonder reden. Aan je computer of je auto kan ook opeens iets stuk zijn, dus waarom kan er niet plotseling in je hersens iets kapot gaan?



Sommigen krijgen een hersenbloeding, anderen moordneigingen.



De vraag is: is een plotseling inzicht dat je krijgt ook een afwijking?



Van ouderen is bekend dat hun intelligentie (het oplossend vermogen) afneemt, maar dat hun verstand (wijsheid) toeneemt. Nu is wijsheid iets abstracts.