Ineens is hij overal: Rembrandt Rembrandt Rembrandt

Voelt u zich ook zo overvallen door het Rembrandtjaar? Ik wel. Niets in mij was bezig met Rembrandt - althans, niet meer dan normaal, ik gok dat ongeveer 0,08 procent van mijn hersencapaciteit wordt gebruikt door Rembrandt - en ineens is hij overal: RembrandtRembrandtRembrandt.



Natuurlijk had ik lont moeten ruiken toen Onno Blom een paar maanden geleden ineens een wekelijkse column over Rembrandt ging schrijven in de Volkskrant. Dan weet je dat er iets niet klopt. Dat is net zoiets als dieren die plotseling en masse piepend naar een hoge berg rennen. Iedereen denkt: wat doen zij ineens raar, blijkt er een tsunami aan te komen.