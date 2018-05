In een park kun je je schuldgevoel uitlaten

Vanochtend voelde ik me nog als iemand die ten onrechte ter dood veroordeeld was en nu loop ik hier als de beul

Je pakt de drol op, knoopt het zakje dicht en gooit de vuiligheid in een prullenbak. Je hoopt dat er snel een dag komt waarop je schuldgevoel hetzelfde voor jou zal doen.



Dat het je vuiligheid oppakt en het zakje dichtknoopt, maar schuldgevoel heeft smetvrees en het heeft nooit leren knopen.



Mijn goede vriend wist eigenlijk meteen dat de column over zijn vrouw ging. Hij belde me op en zei dat hij vreemd wilde gaan om haar terug te pakken. Ik zei dat ik dat geen goed idee vond en iets over dat je wraak nooit als glijmiddel moet gebruiken, maar twee dagen geleden ging hij dan toch vreemd in een hotel op de Europaboulevard. In kamer 201 bedreef hij de wraak met de huiswerkbegeleidster van zijn zoon.



Ze hadden afgesproken in de bar van het hotel. Hij had voor het eerst in tien jaar weer eens gel in zijn haar gedaan. Dankzij de gel zag hij er tien jaar jonger uit, maar ook zeker vijf jaar minder intelligent. Zij dronk een gin-tonic met van die lange plakken gekaasschaafde komkommer erin. Hij had geen dorst.



"Hoe voel je je?" vroeg ik aan hem, toen we samen door het Amstelpark liepen.



"Vanochtend voelde ik me nog als iemand die ten onrechte ter dood veroordeeld was en nu loop ik hier als de beul. Zo'n bijl is zwaar, man."



Met een lang stuk touw bonden we zijn schuldgevoel vast aan een boom en daarna liepen we naar bowlingcentrum Knijn. We keken niet meer achterom, maar we konden wel achterom horen. Het geluid van een boom die over de grond mee werd gesleept.



"Dit raak ik nooit meer kwijt, hè?" vroeg hij.



"Ik denk het niet, vriend. Maar verdomme, wat zit je haar goed vanavond."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



james@parool.nl