In een ideale wereld mogen we poep naar de overkant gooien

Ik: 'De kleine is in de poep gaan staan. Al klinkt dat niet helemaal eerlijk. Hij is er niet opzettelijk in gaan staan of zo. De poep was er gewoon opeens. Het bestond in feite pas toen hij zijn voet neerzette. Hoe krijg je hondenpoep van een kinderschoen?'



Hartjevrouwhartje: 'Wat voor poep is het?'



Ik: 'Ik stuur wel een foto.'



Hartjevrouwhartje: 'Wow, dat is echt schoenvernielende ontlasting.'



Ik: 'Dus dat. Maar wat is de volgende stap?'



Hartjevrouwhartje: 'Ik zit in een les, google het maar even. Voor dit soort vragen is het internet uitgevonden.'



Een minuut later zit ik op een huishoudforum, alwaar ik een zeven jaar oud bericht lees.



De schrijver, een man die Sonnyglasses heet, zegt vanuit 2011 tegen mij dat ik de schoen een nachtje in een klein laagje water met soda moet zetten. En dat ik in de ochtend de kop van een harde bezem moet draaien en dat ik met deze losgedraaide kop de schoen schoon moet borstelen.



Ik: 'Hebben wij soda?'



Hartjevrouwhartje: 'Haha, natuurlijk niet.'



Ik: 'Op het internet zijn er mensen die schrijven dat je de schoen gewoon met een douchekop af moet spoelen.'



Hartjevrouwhartje: 'Dan kan je die hond net zo goed in onze badkamer laten kakken.'



Mijn zoon schuurt met zijn schoenzool over de straatstenen. Hij is verdrietig. Zijn schoenen zijn niet meer te redden. Ik ruk de zwarte laarzen van zijn voetjes af en gooi ze in een prullenbak.



Aan de overkant van de gracht loopt een man met een hond. In een ideale wereld mogen mijn zoon en ik poep naar de overkant van de gracht gooien, maar we leven niet in een ideale wereld.



"Hoe moet ik morgen naar school, pappa? Ik heb geen schoenen meer."



"Ik bestel wel nieuwe schoenen voor je. Wat voor schoenen wil je?"



"Ik wil schoenen die gaan piepen als ik in de buurt van hondenpoep loop."



"Piep!"



"Waarom piep je, pappa?"



"Jongen, jij bent zo onvoorstelbaar schoon dat het piept."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



