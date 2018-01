Een plakje cornedbeef over je schulden en wat wijncervelaat over je eenzaamheid. De airbags zijn er van yorkham

In de hoek van de zaak hangt een oude man boven de krant van gisteren. Hij eet een broodje warm vlees met pindasaus. Bij het raam zitten twee bouwvakkers, ik denk dat het schilders zijn, want hun kleren zijn vlekkeriger dan het servet van de oude man die in de hoek zit.



En aan de toonbank zit een vrouw met getekende wenkbrauwen, op haar witte bolletje ligt een gebakken ei verleidelijk te wezen zoals alleen een gebakken ei dat kan.



Buiten stapt een forse man van een scooter, hij waggelt naar binnen, vuurt zonder te richten vier knipogen de ruimte in en bestelt een broodje halfom en een flesje chocomel.



Maar weinig dingen kunnen een mens zo troosten als een belegd broodje. Een wit bolletje, een lik boter en een vleeskleurig dekentje. In een broodjeszaak vergeet je je problemen. Je legt er een plakje cornedbeef over je schulden heen en wat wijncervelaat over je eenzaamheid. De airbags zijn er van yorkham.



Ik kijk naar alle mensen die een broodje aan het eten zijn. Dit is geen broodjeszaak, dit is een vangnet van vleeswaren.



De oude man in de hoek bestelt een ander broodje zonder op te staan. "Mag ik een broodje kaas? Gewoon een broodje kaas zoals mijn moeder hem smeerde."



De vrouw achter de toonbank pakt het mooiste bolletje uit de rieten mand en snijdt het zo liefdevol open dat het lijkt alsof ze het leven van het bolletje probeert te redden.



De oude man volgt het proces vanuit zijn hoek. Hij knikt tevreden. Dit is precies hoe zijn moeder zijn bolletjes smeerde. En dat is de reden waarom er nog zo veel broodjeszaken bestaan.



Zijn moeder is dood, zijn oma is dood, zijn vader is dood en zijn opa is dood, maar er bestaan nog zat mensen die voor 2 euro 60 een broodje voor hem willen smeren.



Een broodje op een wit schoteltje met een servet erop. De technologie krijgt ook maar geen grip op de broodjeszaak. De tijd staat er stil.



En niets smaakt zo lekker als stilstand.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



