In de tijd van Mies bestonden geen homo's, geen provo's

Mies was een schat, begrijp ik. Een tv-­legende. 88 geworden. Een mooi en rijk leven. De herinneringen van velen zijn ook de mijne. Televisie­kijken in pyjama met chips en kaaskoekjes. De geur van bier voor vader, een glas sherry voor moeder.



Het was de tijd dat je Nederland nog in een luciferdoosje kon stoppen. En nul-nul-twee belde om te horen hoe laat het was.



Er bestonden geen homo's, geen provo's, geen de pil slikkende meisjes, geen moordenaars, geen napalmbommen, geen corrupte presidenten; het Journaal zond uit dat er twee dagen geleden een boerderij was afgebrand en er was nog een koe zoek.



En er was een excellentie die tegen de journalist zei: "Ik heb nu geen tijd voor deze vraag, heur, ik moet verder."



"Zeker excellentie."



Door de straten liepen pastoors en dominees die niet doorhadden dat ze een doodlopende weg waren ingeslagen. Oorlogswonden verborg men uit schaamte; je werd geacht blij te zijn dat we waren bevrijd en hoorde niet te betreuren wat verloren was gegaan.



Open het Dorp was in 1962. Een dorp voor lichamelijk gehandicapten; de overheid liet zich niet zo veel gelegen liggen aan die groep. Die opening was een symbolische daad. Er werd meer dan een dorp geopend.



Een jaar later, in 1963, kwam in Nederland de Algemene Bijstandswet, en om de hoek renden The Beatles en The Stones, de Cubacrisis - Bob Dylan zong Blowin' in the wind.