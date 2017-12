In de kerk waren veel dorpsgenoten op komen draven

Hij was boer. Hij heette Bert. Hij werd Hoefnie ­genoemd.



"Bert wil je een bakkie?"



"Hoefnie."



Vroeger woonde hij samen op de boerderij met zijn moeder. Toen die was gestorven, liep hij naar de pastoor en zou gezegd hebben: "Haar ziel is bij God, haar lichaam is nog op de boerderij. Wat moet ik daarmee doen, mijnheer ­pastoor?"



Maar dat was vijftien jaar ­geleden.



Men hielp hem met de verkoop van zijn land, waardoor hij centjes genoeg had om niets meer te doen.



Wat hij in die boerderij deed, wist niemand.



"Bert, zal ik eens helpen met opruimen?" vroeg een buurvrouw.



"Hoefnie."



Ze lieten hem. Hij was niemand tot last. Ze hadden hem eens, op een warme dag, midden op het land zien liggen. Ze dachten dat hij dood was. Ze liepen op hem toe, en vroegen wat er was.



Hij lachte en wees naar de zon.



"Zal ik je naar de boerderij brengen, Bert?"



"Hoefnie."



Men zag hem ook vaak bij paarden en schapen. Hij sprak zachtjes tegen de dieren. Zodra hij een mens zag, staakte hij het gesprek. Ook met de jongens en meisjes die hij kende van de paar jaren onderwijs die hij had gehad, sprak hij niet. Wel glimlachte hij.