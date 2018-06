In de auto ligt de vlag, met mast

Bellen ze eerst de gevallenen? Of is het alfabetisch? Of juist niet?

Nooit rende een kind in zijn middelbare schooljaren naar de slaapkamer roepend: 'Ja! Huiswerk! Want dat scheelt mijn vader zoveel stress als we straks moeten wachten op het bevrijdingstelefoontje van de mentor.' Bellen ze eerst de gevallenen? Of is het alfabetisch? Of juist niet?



Hij staat ineens in de keuken.



"Môgge."



"Ja, môgge! Wat is het belsysteem?!"



"Geen idee, eigenlijk. Ga jij deze tosti-Westgaarde nog opeten?"



"Ga je gang."



Ik kijk naar buiten en zie dat heel Amsterdam in staat van beleg lijkt. De spanning. Ik heb een vlaggenmast in de auto liggen. Met vlag. Moet er een vlag bij? ­Telefoon. Telefoon!



Mijn zoon diept de telefoon uit zijn badjas. De tall Lebowski.



"Hallo?" Hij draait zich om naar mij. Nu zie ik toch dezelfde zenuwen op zijn gezicht. O, lieve jongen, ik gun het je zo...



Zijn vuist schiet in de lucht.



"Dank u wel," zegt hij beleefd, "dag!"



Vrouw staat naast hem en omhelst. Stond ze daar al die tijd al? Het is voorbij. Zusje schiet uit haar slaapkamer zo in hun armen. We zijn gelukkig. Tot ik me realiseer dat die kleine over nog geen elf jaar... Die haal ik van school. Ik kan dit niet nog een keer aan.



Thomas Acda (1967) is zanger en acteur. Voor Het Parool beschrijft hij wekelijks zijn observaties van 'de' Amsterdammer.