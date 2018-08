Ik zou maar niet zo lachen als ik jou was

Mijn duim maakt korte beweginkjes over het scherm van mijn telefoon. Naar rechts, naar rechts, naar rechts. Ik zou wat kunnen werken, de was opvouwen, een vriendin bellen. In plaats daarvan bekijk ik foto's op mijn telefoon. Honderden foto's. Ik ben bij gisteren begonnen en veeg mezelf terug in de tijd.



Het eerste plaatje is een jongen op straat. Bruine benen, bruine armen. Op weg naar de supermarkt. Ik maakte de foto om te laten zien dat we weer in de stad waren; kijk, we zijn thuis.



Zie je die boodschappentas? We gaan onze lege koelkast vullen. Op de foto's daarna is het nog vakantie. Strand, een zonsondergang, ontelbare pogingen tot selfies. De eerste zomer.



Na de eerste zomer komt de eerste lente. Een verjaardag, een dansles, een tafel met vier stoelen op een balkon. Daarna beweegt mijn duim de eerste winter op het schermpje.



Ik draag een muts en lach. Alsof ik het niet koud had. Een paar bewegingen later is de muts af, nog wat vaker met mijn duim naar rechts en het is herfst. En dan, vlak voor het weer zomer zal worden, is hij er weer. Zijn we weer samen.



Ik bekijk de foto's het liefst achterstevoren. Een paar keer heb ik het andersom gedaan. Naar links, naar links, naar links. Ik was helemaal aan het begin gaan staan en ging vooruit in de tijd. Op de eerste foto staan we met z'n tweeën. Gekleed voor een feestje. Lachend. Ook dan is het net herfst geworden.