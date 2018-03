Ik zie dat de planeet Aarzeling steeds kleiner wordt

De planeet Aarzeling is uit de hemel aan het vallen en komt recht op me af

"Zo plat mogelijk alsjeblieft."



De kennis loopt naar De Pinguin Avondverkoop in de Berenstraat en ondertussen voel ik alle botten in mijn lichaam smelten. Misschien moet ik maar eventjes gaan liggen.



Met mijn hoofd op de stoep en mijn ­lichaam in de goot kijk ik naar de sterren die boven me hangen. Veel mensen voelen zich heel klein als ze naar de sterren kijken, maar ik voel me vooral heel eenzaam als ik al die lichtpuntjes zie die elkaar nooit aan zullen raken.



De mensen fietsen voorbij. Ze vragen of het gaat. Ik zeg dat ik gewoon een beetje moe ben. Ze schudden met het hoofd, ik pak hun medelijden uit de lucht en gebruik het als een slaapzak.



En dan zie ik het. De planeet Aarzeling is uit de hemel aan het vallen en komt recht op me af. Het is een mooie planeet. Aarzeling is geel of oranje en prachtig rond of vierkant.



Maar ik moet hier weg. Ik sta op, adem drie keer in en uit en dan gaat het licht uit. De duisternis kruipt op me en vrijt met me. Haar haar ruikt naar ­kokos.



"Gaat het?" vraagt een voorbijganger die me overeind helpt.



"Ik hoop het, meneer."



"Je knieën bloeden en er zit een gat in je lip."



Ik rol mijn broekspijpen op.



"Dat zijn flinke wonden," zegt de voorbijganger.



"Dit zijn geen wonden, meneer, dit zijn kraters."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



