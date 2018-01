Ik zeg sorry tegen de kerstboom die ik zojuist op de stoep heb neergezet. Ze stond een kleine maand in onze woonkamer. Mijn vrouw en zoon hadden haar op een vrijdagavond mooi gemaakt, alsof ze een date had met die ene leuke jongen van werk.



Ze had oorbellen in alles behalve haar oren en ze droeg een halsketting van lampjes. Om haar voeten heen lagen tientallen cadeautjes, die ze als een paar pantoffels droeg.



Nu staat ze naakt op de hoek van de straat. Ze bracht sfeer, maar nu is ze een zweer. Een etterende ontsteking op het trottoir. Pusgroen en alleen.



Ik zeg nog een keer sorry tegen de kerstboom. Tegen een mens zou ik nooit twee keer sorry zeggen, maar ­onze kerstboom heeft recht op een aaneenschakeling van spijtbetuigingen. Vergeef me. Neem het me alsjeblieft niet kwalijk. Ik ben een goed mens. Ik probeer het te zijn.



Ze negeert me, en terecht. Deze boom heeft recht op haar wraak. Ik hoop voor haar dat in een volgend leven de rollen omgekeerd zijn. Dat de kerstbomen de mensen begin januari op de hoek van de straat zetten.



Net als ik naar binnen wil gaan, roept ze me.



"Die ene leuke jongen van werk loopt net de straat in. Ik wil niet dat hij mij zo ziet. Kijk naar me. Alles valt uit, ik ben in een stroomstoring veranderd."



Ik ga voor haar staan. Voor even ben ik de maan die voor de zon hangt. De jongen van werk loopt langs. Het is een knappe jongen. Zijn kaaklijn lijkt op de boeg van een oorlogsschip, maar in zijn bruine ogen fladderen vredesduiven.