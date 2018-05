Ik zeg de hele dag 'nee!' en 'af!' maar het heeft totaal geen zin.

Als Koos 's nachts de slaap­kamer binnenloopt, lijkt het soms of hij even wil praten

Dat zeg ik tegen niemand, maar ik snap mezelf niet dat ik zo veel van een nieuwe hond kan houden, terwijl ik nog verdrietig ben over Moor.



Toen ik onlangs met Koos door de weilanden zwierf - hetzelfde tochtje dat ik tien jaar met Moor had gelopen - moest ik, terwijl een verlaten konijnenhol fanatiek werd uitgegraven, tranen terugdringen, want ik ben sentimenteel, vond Koos zo schattig en miste Moor zo erg dat het pijn deed.



Geluk kan verdriet ontwikkelen en vice versa.



Koos kan het niets schelen.



Als hij 's nachts de slaap­kamer binnenloopt, lijkt het soms of hij even wil praten.



"Wat is er?"



"Ik wil rennen en bijten."



"Het is vier uur."



"Toch wil ik het, anders pis ik hier op de grond en draai ik een drol."



En opeens loop ik, met mijn winterjas over mijn onderbroek, over de Reguliersgracht, waar we de merels wekken en ik een junk groet die denkt dat hij aan het hallucineren is.



Door Koos valt al het leed ­beter te verdragen, al luistert hij niet.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



