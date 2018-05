Ik zag al onze dromen het stadion binnenlopen

Ik kan al vier nachten niet slapen. Het is alsof ik verliefd ben. Normaliter ben ik dol op mijn nachtrust, maar dromen voelt momenteel aan als een stapje terug doen. De werkelijkheid is op haar onwerkelijkst. Morgen lijkt te zijn verzonnen, en overmorgen al helemaal.



Overmorgen, om kwart voor negen, blaast een Servische scheidsrechter op zijn fluitje en zullen alle ogen op Kiev gericht zijn.



Het is alsof ik verliefd ben op een dag die nog geboren moet worden. Ik stuur sms'jes naar mijn vader waarin ik vraag of hij ook zo nerveus is, hij houdt zich groot en zegt dat hij druk aan het werk is, maar ik ken hem.



Ik ben hem. Hij is met een laskap op zijn hoofd aan het ijsberen door zijn werkplaats. Zijn handen bovenmatig klam en hij stelt vragen aan de man die in de wolken woont.



"Mogen we alsjeblieft winnen? Zoals u weet, ben ik lasser. Als mijn tijd gekomen is, zou ik eventueel de hemelpoort kunnen restaureren. Zou u dat willen?"



Ik kan al vier dagen niet eten. Het enige wat ik wil proeven is de smaak van winst. Confetti in mijn keel en de zuurverdiende eindzege die op mijn tong danst.



Ik dacht altijd dat ik over mijn liefde voor voetbal heen zou groeien. Dat het een fase was. Dat het met de jaren minder belangrijk zou gaan worden, maar hoe ­ouder ik word, hoe minder jaren er overblijven om iets te kunnen winnen. Hoe minder jaren er overblijven om iets samen met mijn vader te kunnen winnen.



Mijn vader is dit jaar erg ziek geweest. Ik weet niet of de dood hem op de hielen zat, maar de schaduw van mijn vader was een paar tinten donkerder dan normaal. De dood droeg zijn schaduw als een overjas. Maar de jas zat gelukkig te krap en toen verdween de dood weer voor even uit ons leven, als huisdieren die weglopen.