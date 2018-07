Ik word rustig van het deleten van foto's

"Ik moet daar echt even naar binnen gaan," zeg ik tegen mijn vrouw, die naast de draaimolen staat. Onze zoon zit in de groene ufo die op en neer gaat. Dit is zijn derde keer.



De zon schijnt in Gent. Een toerist naast me maakt ­foto's die hij morgen, als hij in het vliegtuig naar huis zit, weer van zijn telefoon delete. Zo ga ik ook met mijn gemaakte telefoonfoto's om.



Ik maak ze om ze te bewaren en om daarna nooit meer te bekijken of ik maak ze om ze de volgende dag te deleten. Van het deleten van foto's word ik rustig. Je vangt iets op beeld en dan laat je het weer vrij. Je trekt het haakje uit zijn lip en gooit hem weer terug in het kabbelende niets.



In de kerk naast de draaimolen is vandaag een boekenmarkt. Vroeger was ik bang voor kerken. Ik begreep de stilte niet, sprak het nog niet vloeiend. Maar vandaag de dag ben ik dol op kerken. Als ik een kerk zie, moet ik naar binnen gaan. En niet omdat ik in God ­geloof of zo, nee, ik geloof enkel in de stilte.



In de kerk ruikt het naar boeken. Bijzondere boeken. Boeken die nog één keer gelezen willen worden voordat ze uit elkaar vallen. Ik ruik de eerste drukken die van een tweede leven dromen. Af en toe pak ik er eentje van een tafel. Ik sla ze open. Bladzijdes krokanter dan paprikachips.



Op de volgende tafel zie ik een C.B. Vaandrager liggen. Rode kaft, zwarte letters. De Hef. Die heb ik thuis al, maar ik wil hem best nog een keer. Op de binnenkant van de kaft staat: 'Fijne veertigste verjaardag. Kus, ­Nadia." Kus, Nadia. Door die boodschap te lezen, blaas ik de kus van Nadia nieuw leven in. Haar kus vliegt door de kerk en scheert rakelings langs alle heiligen.