Er woont een vrouw in de buurt die me soms wel groet en soms niet. Ik word onvoorstelbaar onzeker van haar. Nu weet ik best dat groeten geen mensenrecht is en dat je iemand niet kunt dwingen om het te doen, maar als de vrouw mij niet groet, verwelkom ik vrijwel direct de ­algehele verwoesting van mijn zelfvertrouwen.



Het is een deftige vrouw. Ik weet niet hoe oud ze is, maar ik denk dat ze oud genoeg is om een vriendin van mijn moeder te kunnen zijn.



Ze loopt door de buurt alsof niets haar meer kan verrassen.