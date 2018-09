Ik wist het ineens zeker: Every little thing gonna be alright

Het mooie van Ajax' Marleylijflied Three little birds is dat het altijd past: als liedje van gelukzaligheid bij winst, maar ook als troostrijk liedje van relativering na verlies. Every little thing gonna be alright.



Kom, dacht Ajax een tijdje geleden, laten we die Marley eens vragen of hij het in de rust wil komen zingen. Dat bleek om evidente redenen onhaalbaar, maar gelukkig produceerde Bob een aardige roedel kinderen: een heel elftal bij een stuk of zeven moeders, want Bob didn't worry about a thing, op dat vlak.



"Ziggy Marley in de Arena!" jubelde mijn WhatsApp in augustus, toen ik op een Italiaanse heuvel verbleef.